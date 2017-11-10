10 ноября 2017, 13:37Общество В Городищенском районе работник организации получил тяжелую травму В Городищенском районе Пензенской области суд вынес решение по уголовному делу в отношении заведующего хозяйством на заводе, по вине которого работник получил производственную травму.

Как установило следствие, слесарь организации по договору был направлен в городищенский филиал. Заведующий хозяйством направил мужчину на погрузку железных рельс, при этом его не обучили данному виду работ.

«При подъеме рельса на грузовой автомобиль с помощью автокрана заведующий хозяйством допустил нахождение слесаря в опасной зоне действующего крана и не принял меры для предотвращения аварийной ситуации. В результате грубого нарушения виновным требований охраны труда произошло падение рельса с высоты, потерпевший получил тяжелую травму», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о прекращении заведенного на него уголовного дела. Потерпевший не возражал против этого, ему полностью возместили моральный вред и материальный ущерб.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении заведующему хозяйством организации штрафа - 40 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1178236/

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