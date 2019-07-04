В Городищенском районе произошла вторая серьезная авария за день

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июля 2019, 17:37Происшествия
Корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова прислала в редакцию информагентства фотографии с места ДТП в Городищенском районе Пензенской области.
По ее словам, вблизи села Кологреевка столкнулись фура и легковая машина, последняя загорелась. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет, как и официальных данных о случившемся.
Ранее мы писали, что в километре от данной аварии произошла еще одна. Там большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 июля 2019, 18:07В Пензе умер молодой актер Кирилл Сахович
04 июля 2019, 17:59Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО
04 июля 2019, 17:37В Городищенском районе произошла вторая серьезная авария за день
04 июля 2019, 17:06Губернатор призвал жителей сообщить о проблемах с водой
04 июля 2019, 16:36Продукты размазало по асфальту. Под Пензой фура попала в ДТП
04 июля 2019, 16:04В Пензе адвокат взял у заключенного деньги за мнимую свободу
04 июля 2019, 15:34Пензенцы сообщили о серьезной аварии на трассе. ФОТО
04 июля 2019, 15:04В Пензе пройдет конференция Союза женщин России