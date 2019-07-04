В Городищенском районе произошла вторая серьезная авария за день

Корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова прислала в редакцию информагентства фотографии с места ДТП в Городищенском районе Пензенской области.

По ее словам, вблизи села Кологреевка столкнулись фура и легковая машина, последняя загорелась. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет, как и официальных данных о случившемся.

Ранее мы писали, что в километре от данной аварии произошла еще одна. Там большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пишет ИА «Пенза-Пресс».