18 октября 2017, 16:04Происшествия

В Городищенском районе после ДТП с грузовиком погибли двое

На трассе в Пензенской области пассажир и водитель «Лады» погибли после столкновения с многотонной машиной.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в Городищенском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-217030» и грузовой автомобиль «Скания».

На месте происшествия погибли 32-летний водитель и 25-летний пассажир отечественной легковушки.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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