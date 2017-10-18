В Городищенском районе после ДТП с грузовиком погибли двое

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18 октября 2017, 16:04Происшествия
На трассе в Пензенской области пассажир и водитель «Лады» погибли после столкновения с многотонной машиной.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в Городищенском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-217030» и грузовой автомобиль «Скания».
На месте происшествия погибли 32-летний водитель и 25-летний пассажир отечественной легковушки.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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