29 июля 2019, 13:36Происшествия

В Городищенском районе опрокинулась легковушка

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 июля в 23.00 на первом километре дороги «Мордовский Ишим-Сурск» автомобиль ВАЗ-2110, которым управляла 26-летняя женщина, съехал кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 41-летняя пассажирка и автоледи. Женщин с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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