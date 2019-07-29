В Городищенском районе опрокинулась легковушка

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29 июля 2019, 13:36Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 июля в 23.00 на первом километре дороги «Мордовский Ишим-Сурск» автомобиль ВАЗ-2110, которым управляла 26-летняя женщина, съехал кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали 41-летняя пассажирка и автоледи. Женщин с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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