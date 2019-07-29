В Городищенском районе опрокинулась легковушка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 27 июля в 23.00 на первом километре дороги «Мордовский Ишим-Сурск» автомобиль ВАЗ-2110, которым управляла 26-летняя женщина, съехал кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 41-летняя пассажирка и автоледи. Женщин с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».