05 марта 2018, 17:58Происшествия

В Городищенском районе опрокинулась иномарка, есть пострадавший

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось 3 марта в 9.20 на первом километре дороги «М-5 «Урал» - Городище - Архангельское». Автомобиль Peugeot-408, за рулем которого была 44-летняя женщина, съехал на обочину и опрокинулся. Водителя с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6569285/

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