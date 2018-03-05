В Городищенском районе опрокинулась иномарка, есть пострадавший

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 марта 2018, 17:58Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось 3 марта в 9.20 на первом километре дороги «М-5 «Урал» - Городище - Архангельское». Автомобиль Peugeot-408, за рулем которого была 44-летняя женщина, съехал на обочину и опрокинулся. Водителя с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 марта 2018, 11:03В Кузнецке прокуратура заинтересовалась скользкими городскими дорогами
06 марта 2018, 10:33Дом в Терновке тушили 18 огнеборцев
06 марта 2018, 10:02Пензенцев озадачил автомобиль на тротуаре
06 марта 2018, 09:32Пензенец просит установить светофор на ул. Калинина
05 марта 2018, 19:53В Пензенской области 25 выпускникам будут доплачивать по 20 тыс руб
05 марта 2018, 19:48Кузнецкий экс-чиновник дал достойный отпор Джеффу Монсону
05 марта 2018, 19:46В Пензе открылась студия дизайна «Вектор»
05 марта 2018, 19:41В Пензе определили чемпиона России по настольному теннису