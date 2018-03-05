В Городищенском районе опрокинулась иномарка, есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось 3 марта в 9.20 на первом километре дороги «М-5 «Урал» - Городище - Архангельское». Автомобиль Peugeot-408, за рулем которого была 44-летняя женщина, съехал на обочину и опрокинулся. Водителя с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».