В Городищенском районе опрокинулась иномарка

По предварительным данным, 23 июля в 18.30 на 28 километре дороги «Городище-Никольск» автомобиль Hyundai Sonata, которым управлял 44-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся. После иномарка врезалась в дерево.

В результате аварии водитель получил множество травм. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что мужчину доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».