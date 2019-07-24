В Городищенском районе опрокинулась иномарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июля 2019, 15:34Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
По предварительным данным, 23 июля в 18.30 на 28 километре дороги «Городище-Никольск» автомобиль Hyundai Sonata, которым управлял 44-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся. После иномарка врезалась в дерево.
В результате аварии водитель получил множество травм. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что мужчину доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июля 2019, 19:37В Городищенском районе в ДТП погиб мужчина
24 июля 2019, 19:33В Пензе огонь уничтожил многоквартирный жилой дом
24 июля 2019, 19:29У юных пензенских хоккеистов стартовали летние сборы
24 июля 2019, 19:26Пензячка вместо денег вручила пожилой соседке «билеты банка приколов»
24 июля 2019, 19:21Одно из любимых мест отдыха жителей Шуиста превратилось в свалку
24 июля 2019, 19:18Лучшие роллеры страны провели для пензенцев серию мастер-классов
24 июля 2019, 19:12Губернатор пообещал пенсионеркам из Шемышейки провести отопление в ФАП
24 июля 2019, 19:07Пензенские ресурсники заменят за лето 6 километров поврежденных труб