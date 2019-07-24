24 июля 2019, 15:34Происшествия

В Городищенском районе опрокинулась иномарка

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.

По предварительным данным, 23 июля в 18.30 на 28 километре дороги «Городище-Никольск» автомобиль Hyundai Sonata, которым управлял 44-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся. После иномарка врезалась в дерево.

В результате аварии водитель получил множество травм. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что мужчину доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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