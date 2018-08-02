02 августа 2018, 17:58Происшествия

В Городищенском районе неизвестный насмерть сбил мужчину

В Городищенском районе Пензенской области ночью 2 августа произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около двух часов ночи. На 705 километре трассы М-5 «Урал» неизвестный сбил 44-летнего мужчину.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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