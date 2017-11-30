В Городищенском районе мужчину избили и отняли деньги

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30 ноября 2017, 16:05Криминал
53-летний мужчина заявил в полицию Городищенского района Пензенской области о грабеже.
Он сообщил, что утром в селе Нижняя Елюзань неизвестные избили его и отобрали деньги - 20 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установили причастность к совершению преступления 53-летнего местного жителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Он признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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