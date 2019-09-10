В Городищенском районе мужчина попал в больницу после ДТП

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 9 сентября в 10:00 на 706 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 40-летнего водителя и КамАЗ, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».