В Городищенском районе мужчина попал в больницу после ДТП

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10 сентября 2019, 13:02Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 9 сентября в 10:00 на 706 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 40-летнего водителя и КамАЗ, за рулем которого находился 35-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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