В Городищенском районе мать двоих детей осудили за неуплату долга

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10 января 2017, 11:01Криминал
В Городищенском районе Пензенской области 40-летней матери вынесли приговор за неуплату алиментов.
По данным областной прокуратуры, жительницу села Новые Забалки привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 17 лет. Ей было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.
Однако с сентября 2016 года по ноябрь 2016 года женщина алименты не платила, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В период следствия она устроилась на работу в качестве доярки. Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Городищенского района подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства», - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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