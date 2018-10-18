В Городищенском районе легковушка слетела в кювет

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на третьем километре дороги «Н.Елюзань-Ср.Елюзань» в 10.15 съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Lada Granta. В аварии пострадал человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».