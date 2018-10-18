18 октября 2018, 17:06Происшествия

В Городищенском районе легковушка слетела в кювет

В Городищенском районе Пензенской области утром 18 октября произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на третьем километре дороги «Н.Елюзань-Ср.Елюзань» в 10.15 съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Lada Granta. В аварии пострадал человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7588049/

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