В Городищенском районе легковушка слетела в кювет

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18 октября 2018, 17:06Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области утром 18 октября произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на третьем километре дороги «Н.Елюзань-Ср.Елюзань» в 10.15 съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Lada Granta. В аварии пострадал человек, его состояние в ведомстве не уточнили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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