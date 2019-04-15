В Городищенском районе кроссовер сбил ребенка

По предварительным данным, авария произошла 13 апреля в 14.55. За рулем машины находился 61-летний мужчина.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что в результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».