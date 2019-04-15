15 апреля 2019, 17:08Происшествия

В Городищенском районе кроссовер сбил ребенка

В Городищенском районе Пензенской области автомобиль Chevrolet Niva сбил девочку.

По предварительным данным, авария произошла 13 апреля в 14.55. За рулем машины находился 61-летний мужчина.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что в результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 110

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ