В Городищенском районе кроссовер сбил ребенка

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15 апреля 2019, 17:08Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области автомобиль Chevrolet Niva сбил девочку.
По предварительным данным, авария произошла 13 апреля в 14.55. За рулем машины находился 61-летний мужчина.
В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что в результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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