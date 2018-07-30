В Городищенском районе день рождения обернулось похоронами

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 26 июля 24-летний парень отмечал свой день рождения в кругу родственников и знакомых. Ночью, когда гости начали расходиться, супруг сестры попросил именинника пройти с ним до дома, чтобы переодеться. По дороге мужчины поссорились и начали драться.

Зять схватил самодельный нож и несколько раз вонзил его в виновника торжества. Осознав, что произошло, он убежал. Через некоторое время возле дома его задержали полицейские.

«Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего», - добавили в пресс-службе.

Сельчанина заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».