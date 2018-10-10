В Городищенском районе авто столкнулось с фурой

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 9 октября в 23.55. На 688-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Granta и MAN. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате аварии есть пострадавший. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».