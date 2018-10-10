В Городищенском районе авто столкнулось с фурой

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10 октября 2018, 09:36Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 9 октября в 23.55. На 688-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Granta и MAN. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате аварии есть пострадавший. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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