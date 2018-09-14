В Городищенском районе 14 человек тушили горящий дом

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 6.00 в селе Нижняя Елюзань. На улице Куйбышева вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили полыхающую постройку 14 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».