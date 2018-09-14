14 сентября 2018, 17:06Происшествия

В Городищенском районе 14 человек тушили горящий дом

В Городищенском районе Пензенской области утром 14 сентября произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 6.00 в селе Нижняя Елюзань. На улице Куйбышева вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили полыхающую постройку 14 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7439737/

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