В городищенском лесу нашли человеческие останки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 13:01Криминал
В городе Сурске Пензенской области в лесу в месте сбора мусора нашли скелетированные останки трупа.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила полицейским Городищенского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Останки направлены в морг, материалы дела – в Следственный комитет», - отметили в ведомстве.
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой