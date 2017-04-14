14 апреля 2017, 13:01Криминал В городищенском лесу нашли человеческие останки В городе Сурске Пензенской области в лесу в месте сбора мусора нашли скелетированные останки трупа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация об этом поступила полицейским Городищенского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Останки направлены в морг, материалы дела – в Следственный комитет», - отметили в ведомстве.

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