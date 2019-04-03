В Городищенском доме культуры нашли серьезные нарушения безопасности

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в учреждении культуры захламлены пути эвакуации, работоспособность противопожарного водоснабжения не проверяется, у огнетушителей нет паспортов, в костюмерной отсутствует датчик пожарной сигнализации, в административных помещениях нет табличек с номерами телефонов экстренных служб и т.д.

В отношении директора дома культуры возбудили дело об административном правонарушении, внесено представление.

Напомним, в 2018 году в регионе, как и по всей России, прошли массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах, учреждения культуры, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей. Поводом для масштабной акции стала трагедия в Кемерово, где из-за пожара погибли 64 человека, многие из них – дети, пишет ИА «Пенза-Пресс».