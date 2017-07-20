20 июля 2017, 10:32Образование

В Городищенский район на Сабантуй приедет Библиомобиль

В Пензенской области для гостей праздника организуют библиотеку на колесах.

Библиомобиль Лермонтовской библиотеки 22 июля поедет в село Средняя Елюзань на празднование Всероссийского сельского Сабантуя.

Любители чтения смогут познакомиться с изданиями на татарском языке, а всем желающим представится возможность взять понравившуюся книгу домой, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Цель библиотеки на колесах – доказать, что Лермонтовка – культурная площадка, открытая для представителей любой национальности, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Образование
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