В Городищенский район на Сабантуй приедет Библиомобиль

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июля 2017, 10:32Образование
В Пензенской области для гостей праздника организуют библиотеку на колесах.
Библиомобиль Лермонтовской библиотеки 22 июля поедет в село Средняя Елюзань на празднование Всероссийского сельского Сабантуя.
Любители чтения смогут познакомиться с изданиями на татарском языке, а всем желающим представится возможность взять понравившуюся книгу домой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Цель библиотеки на колесах – доказать, что Лермонтовка – культурная площадка, открытая для представителей любой национальности, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
20 июля 2017, 12:33В расселенном доме на ул. Комсомольской сгорело 5 комнат
20 июля 2017, 12:01В Пензе на повороте в Мичурино произошла странная авария. ВИДЕО
20 июля 2017, 11:34Пензенские предприниматели смогут обратиться к прокурору области
20 июля 2017, 11:17В России появится новый проект «Театры - детям»
20 июля 2017, 11:03В Сети появилось видео аварии на ул. Луначарского в Пензе
20 июля 2017, 10:32В Городищенский район на Сабантуй приедет Библиомобиль
20 июля 2017, 10:06В Пензе снова произошла авария с участием мотоцикла
20 июля 2017, 09:42В Пензе на ул. Маршала Крылова перекроют движение