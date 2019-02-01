В Городище женщина ударила ножом нежелающего мыться любимого

В документах по делу сказано, что женщина разозлилась на 53-летнего сожителя, потому что он не хотел идти в баню мыться. Обосновал он это тем, что на улице – холодно. Жительница Городища схватила лежащего на полу мужчину за ногу и стукнула несколько раз ножом. Затем она продолжила выпивать.

Возлюбленный разгоряченной дамы тем временем выбежал на улицу и попросил соседей вызвать полицейских. Мужчину через некоторое время госпитализировали. Его здоровью причинен легкий вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Выяснилось, что женщина имеет криминальное прошлое. Ее судили за проникновение в жилище и причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого погиб человек.

Уголовное дело направили на рассмотрение мировому судье, пишет ИА «Пенза-Пресс».