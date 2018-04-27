В Городище в квартире вспыхнул пожар

Рано утром 27 апреля в Городище Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на улице Матросова поступило на пульт дежурного в 5.45. В результате огонь полностью уничтожил одну комнату в квартире. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в происшествии никто не пострадал.

Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин.

Причины происшествия выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».