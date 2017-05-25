25 мая 2017, 18:28Общество В Городе Спутник оборудуют комфортный пляж Отдых на воде должен быть качественным, комфортным и безопасным. К этому арендаторов зон отдыха призывают представители областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения. Как должен выглядеть идеальный городской пляж, предпринимателям показали на примере Города Спутника. Там прошел обучающий семинар-совещание по состоянию пляжей и их готовности.

Один из известных и благоустроенных пляжей в Городе Спутнике принимает гостей. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, а также представители поисково-спасательных служб на примере этого места рассказали арендаторам пляжей города и области, чем должно быть оборудовано место отдыха пензенцев.



«Должен быть создан спасательный пост, который должен укомплектоваться спасателями, не менее двух матросов, должно быть обследовано дно, территория заплыва, должна быть лодка весельная», - сообщил заместитель начальника отдела главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.



На пляже в Спутнике ежегодно отдыхают сотни пензенцев. С каждым годом он становится только лучше. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха. Территория оборудована туалетами, раздевалками, урнами. Пляж ежедневно убирается. В летний период дежурят спасатели и медики.

Летом жизнь здесь бьет ключом: открыт коктейль-бар, работают водные аттракционы.



«На сегодняшний день этот пляж считаем наиболее обустроенным. Многие люди говорят о том, что им не нужен и Сочи, если такие будут созданы условия», - сказал начальник отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Юсеф Тимербулатов.

Чтобы на пляже было комфортно отдыхать, перед началом сезона туда завезут намывной песок. После этого приступят к разделению зон отдыха. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Для самых маленьких обещают установить надувной бассейн.



«На пляже будет оборудована детская зона, в которой маленькие детишки и дети чуть старше смогут без проблем, конечно, под присмотром родителей, на небольшой глубине купаться. Эта зона будет огорожена буйками и сеткой», - рассказал управляющий проектами парка Спутника Евгений Буздаков.

Перед открытием нового сезона, контролирующие органы обязательно проверят, соблюдаются ли на пляже санитарные нормы и требования законодательства. Если место отдыха удовлетворит инспекцию, арендаторам выдадут специальное разрешение.

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