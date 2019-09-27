В Гордуме Пензы определились с составом комиссий и их председателями

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27 сентября 2019, 13:04Общество
В Гордуме Пензы 27 сентября на сессии определились с составом постоянных комиссий и их председателями.
Всего в Думе – пять постоянных комиссий: по местному самоуправлению, бюджету и экономике, безопасности и городскому хозяйству, социальным вопросам, градостроительной деятельности. В них не может быть менее семи и более 15 депутатов. Нельзя быть членом более двух комиссий.
Председателем комиссии по местному самоуправлению народными избранниками утвержден Алексей Шуварин. Комиссию по бюджету и экономике возглавил Алексей Рогонов, по безопасности и городскому хозяйству – Игорь Костин, по социальным вопросам – Александр Смирнов, по градостроительной деятельности – Борис Панин.
Состав комиссии по местному самоуправлению: Желиховский, Зиновьев, Коломыцева, Костин, Краснов, Милаева, Мутовкин, Рогонов. Савельев, Трутнев, Туктаров, Хомец, Чугай, Шаляпин, Шуварин.
По бюджету и экономике: Акимов, Изранова, Кувайцев, Кузяков, Куликов, Лукичев, Мещерякова, Мутовкин, Орлов, Рогонов, Сучков, Чикиримов.
По безопасности и городскому хозяйству: Жданников, Зиновьев, Иванов, Коломыцева, Костин, Крячко, Кувайцев, Орлов, Панин, Савичев, Селиванов, Смирнов, Туктаров, Шаляпин, Шуварин.
По социальным вопросам: Акимов, Иванов, Изранова, Куликов, Мещерякова, Милаева, Петрухин, Рогожкин, Савельев, Савичев, Смирнов, Цесарев, Чугай.
По градостроительной деятельности: Жданников, Желиховский, Краснов, Крячко, Кузяков, Лукичев, Панин, Петрухин, Рогожкин, Селиванов, Сучков, Трутнев, Хомец, Цесарев, Чикиримов.
Напомним, на сессии депутаты также определились, кто займет место заместителей главы города на постоянной основе, – это Олег Шаляпин и Иван Краснов. Заместителем на внештатной основе стал Юрий Зиновьев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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