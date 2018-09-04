В гимназии №13 поддержали акцию «Дети вместо цветов»

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04 сентября 2018, 19:37Общество
Пензенские родители поддержали акцию «Дети вместо цветов» (0+). Напомним, впервые она прошла четыре года назад в одной из московских школ и из года в год набирает все большую популярность. Ученики гимназии №13 вместе с родителями подготовили подарки для подопечных благотворительного фонда «Покров».
Идея акции в том, чтобы в День знаний не дарить учителям десятки дорогих букетов, а собрать большой и единственный «букет» от всего класса. При этом сэкономленные средства потратить на подарки нуждающимся. Такой первосентябрьский флешмоб четыре года назад придумала педагог одной из московских школ. Пензенские волонтеры участвуют в нем уже второй год.
«На букеты тратится много денег, а потом их просто выкидывают, поэтому мы решили поддержать акцию, и сделать такой же добрый жест. В 2017 году ребята писали открытки детям больным онкологией, а те, в свою очередь, прислали им ответ», - рассказала представитель родительского комитета Екатерина Елизарова.
На учете в благотворительном фонде «Покров» состоят свыше 100 семей, нуждающихся в постоянной поддержке. Ежемесячно их обеспечивают продуктами питания и одеждой. На этот раз благодаря участникам акции «Дети вместо цветов» мамы получат не только подарки для ребятишек, но и средства бытовой химии. По словам сотрудников фонда, в них особенно нуждаются их подопечные.
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