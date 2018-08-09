В гимназии №1 Кузнецка обнаружили дефекты несущих конструкций

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09 августа 2018, 19:33Образование
Новый учебный год учащиеся гимназии №1 города Кузнецка Пензенской области, скорее всего, начнут в стенах других учебных заведений. В ходе ремонта учреждения выявились дефекты, которые могут представлять опасность для жизни детей.
Здание гимназии №1, которое является памятником истории и культуры, оказалось не таким прочным, как казалось ранее. Во время работ по ремонту потолка и кровли, обнаружились серьезные дефекты несущих конструкций. У здания основательно прогнили балки крыши. Кроме того, в стенах появились глубокие трещины. Они видны как на фасаде, так и в самих помещениях. Свои опасения городские чиновники озвучили заместителю министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлане Кругловой. В ходе обсуждение удалось выработать план действий.
«Принято решение о необходимости дополнительного обследования всей конструкции здания. Возможно, что опасения не имеют оснований», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
К обследованию здания гимназии специализированная организация сможет приступить не ранее, чем через два месяца. Таким образом, школьникам в новом учебном году придется учиться вне стен родной гимназии.
«Сейчас будем решать вопрос о временной схеме обучения детей. Резерв мест в школах города есть, некоторые недогружены, другие - расположены неподалеку, кому-то, возможно, придется поучиться во вторую смену», - добавил Сергей Златогорский.
Окончательное решение по размещению учащихся гимназии будет принято в ближайшие дни. Между тем, работы по ремонту кровли образовательного учреждения продолжатся.
Из бюджета области на проведение капитального ремонта в кузнецкой гимназии №1 выделено более семи миллионов рублей.
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