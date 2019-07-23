23 июля 2019, 17:58Происшествия

В ГИБДД сообщили подробности жуткого ДТП под Шемышейкой

Неподалеку от Шемышейки утром 23 июля столкнулись две машины. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла в 10.35 на девятом километре дороги «Пенза-Шемышейка». Автомобилем Chevrolet Lanos управлял 25-летний молодой человек, а водителем кроссовера Ford Kuga был 59-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки, а также 76-летняя женщина, которая находилась в кроссовере. Всех их, по данным пресс-службы, с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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