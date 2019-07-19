В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии в Арбеково

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19 июля 2019, 13:04Происшествия
В Пензе в Арбековской заставе утром 19 июля столкнулись четыре машины. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
По предварительным данным, в 7.40 напротив дома №19 по улице 65-летия Победы столкнулись Renault Duster, которым управлял 38-летний водитель, Renault Logan, за рулем которого находился 30-летний мужчина, Hyundai Solaris под управлением 25-летнего парня и Lada Largus, водителем которого был 41-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель Hyundai. Мужчину с травмами доставили в больницу.
В пресс-службе добавили, что по факту случившегося проводится проверка.
Напомним, ранее очевидцы публиковали в Сети фотографии с места происшествия. Снимки можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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