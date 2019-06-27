В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии под Кузнецком

В Кузнецком районе Пензенской области днем 27 июня произошла жуткая авария на трассе М-5 «Урал». В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

По предварительным данным, в 12.10 на 772 километре трассы столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 28-летний мужчина, фура МАЗ, за рулем которой находился 55-летний водитель, и большегруз Volvo под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии погибли водители двух машин: легковушки и МАЗа. Помимо этого, в ДТП пострадал мужчина, который управлял Volvo. Его с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».