В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии под Кузнецком

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27 июня 2019, 17:58Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области днем 27 июня произошла жуткая авария на трассе М-5 «Урал». В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.
По предварительным данным, в 12.10 на 772 километре трассы столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 28-летний мужчина, фура МАЗ, за рулем которой находился 55-летний водитель, и большегруз Volvo под управлением 42-летнего мужчины.
В результате аварии погибли водители двух машин: легковушки и МАЗа. Помимо этого, в ДТП пострадал мужчина, который управлял Volvo. Его с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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