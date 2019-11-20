В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на ул. Большой Арбековской

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 ноября 2019, 13:33Происшествия
В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали об аварии, которая произошла возле дома №127 по улице Большой Арбековской в Пензе.
По предварительным данным, 19 ноября в 18:50 автомобиль Ford Focus, которым управляла 31-летняя женщина, сбил 52-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее в Сети о случившемся сообщали очевидцы. Они предполагали, что мужчина в момент ДТП переходил дорогу по «зебре». Пользователи утверждали, что на этом участке необходимо установить светофор.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителей просят приостанавливать автомобили перед пешеходными переходами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 ноября 2019, 19:47На «Эхе Пензы» обсудили вопросы правовой помощи детям
20 ноября 2019, 19:44В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе
20 ноября 2019, 19:42В дома на ул. Аустрина тепло вернется до полуночи
20 ноября 2019, 19:29С начала года мышиной лихорадкой заразились 660 пензенцев
20 ноября 2019, 19:26У нескольких пензенских компаний появились новые возможности для развития
20 ноября 2019, 19:21Инвалид по зрению из Каменки добилась благоустройства территории у дома
20 ноября 2019, 19:18В Пензе парня и девушку подозревают в распространении наркотиков
20 ноября 2019, 19:07На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб