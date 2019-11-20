В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на ул. Большой Арбековской

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали об аварии, которая произошла возле дома №127 по улице Большой Арбековской в Пензе.

По предварительным данным, 19 ноября в 18:50 автомобиль Ford Focus, которым управляла 31-летняя женщина, сбил 52-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее в Сети о случившемся сообщали очевидцы. Они предполагали, что мужчина в момент ДТП переходил дорогу по «зебре». Пользователи утверждали, что на этом участке необходимо установить светофор.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителей просят приостанавливать автомобили перед пешеходными переходами, пишет ИА «Пенза-Пресс».