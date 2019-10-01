В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на «пьяной дороге»

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01 октября 2019, 15:37Политика
В Пензе утром 1 октября автомобиль ВАЗ-2111 врезался в дерево. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
По предварительным данным, авария произошла в 10:20 на улице Строителей. Водитель автомобиля погиб от полученных травм. Также пострадал пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.
Напомним, об аварии ранее в Сети сообщали очевидцы. Они публиковали фотографии с места происшествия, на которых видно, что у легковушки серьезно повреждена передняя часть, открыт деформированный капот и отвалился руль.
Стоит отметить, что автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо внимательными на дороге. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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