В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии на «пьяной дороге»

По предварительным данным, авария произошла в 10:20 на улице Строителей. Водитель автомобиля погиб от полученных травм. Также пострадал пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.

Напомним, об аварии ранее в Сети сообщали очевидцы. Они публиковали фотографии с места происшествия, на которых видно, что у легковушки серьезно повреждена передняя часть, открыт деформированный капот и отвалился руль.

Стоит отметить, что автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особо внимательными на дороге. Если, находясь за рулем, вы почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».