В ГИБДД сообщили подробности аварии в Заречном

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2019, 14:34Происшествия
В городе Заречный Пензенской области иномарка влетела в забор. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности аварии.
По предварительным данным, 15 июля в 20.40 возле дома №41/1 по улице Озерской автомобиль Toyota Sprinter, которой управляла 35-летняя женщина, наехала на бордюр и врезалась в забор.
В результате аварии пострадала автоледи. Ее с травмами доставили в больницу.
«По факту случившегосяпроводится проверка», - добавили в пресс-службе.
Напомним, очевидцы в Сети публиковали фото и видео с места происшествия, их можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 июля 2019, 15:34В Суре нашли мертвого мужчину
16 июля 2019, 15:04Пензенская область – лидер по приросту птицы и скота в России
16 июля 2019, 14:34В ГИБДД сообщили подробности аварии в Заречном
16 июля 2019, 14:03На Севере две легковушки перегородили проезд. ФОТО
16 июля 2019, 13:33Пензенских собственников заброшенных земель оштрафовали почти на 9 млн руб
16 июля 2019, 13:02Пензенец пожаловался на постоянные лужи в центре города
16 июля 2019, 12:36Бывший зек из Саратова «поразвлекался» в Шемышейском районе
16 июля 2019, 12:21Валерий Лидин примет участие в международном форуме