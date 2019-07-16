В ГИБДД сообщили подробности аварии в Заречном

В городе Заречный Пензенской области иномарка влетела в забор. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности аварии.

По предварительным данным, 15 июля в 20.40 возле дома №41/1 по улице Озерской автомобиль Toyota Sprinter, которой управляла 35-летняя женщина, наехала на бордюр и врезалась в забор.

В результате аварии пострадала автоледи. Ее с травмами доставили в больницу.

«По факту случившегосяпроводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Напомним, очевидцы в Сети публиковали фото и видео с места происшествия, их можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».