В ГИБДД сообщили подробности аварии в Терновке

В Пензе на улице Терновского днем 3 сентября произошла авария. В пресс-слсужбе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, в 11.35 Hyundai Solaris, которым управляла 26-летняя автоледи, сбил 22-летнюю девушку.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы публиковали в Сети фотографию и видеозапись с места происшествия. Их можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».