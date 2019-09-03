В ГИБДД сообщили подробности аварии в Терновке

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03 сентября 2019, 15:37Происшествия
В Пензе на улице Терновского днем 3 сентября произошла авария. В пресс-слсужбе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, в 11.35 Hyundai Solaris, которым управляла 26-летняя автоледи, сбил 22-летнюю девушку.
В пресс-службе уточнили, что пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, ранее очевидцы публиковали в Сети фотографию и видеозапись с места происшествия. Их можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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