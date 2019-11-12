В ГИБДД сообщили данные об участниках смертельного ДТП на пр. Победы

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области предоставили информации о пострадавших и погибшей в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ИЖ, которое случилось в понедельник, 11 ноября, на проспекте Победы.

Погибшей оказалась женщина 1988 года рождения. Напомним, изначально сообщалось, что в больницу доставили двух пассажирок. Теперь выяснилось, что госпитализированы были женщина и мужчина 1987 года рождения. Спасти жизнь пострадавшей медики не смогли. О состоянии второго госпитализированного не сообщается.

Еще одному пассажиру, 24-летнему молодому человеку, врачи «скорой» помогли на месте и отпустили. Судя по всему, 31-летний водитель ИЖа не пострадал.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».