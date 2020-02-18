В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии в Пензенской области

18 февраля 2020, 14:36Происшествия
На трассе М-5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области произошла смертельная авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 19:17 на 674-м километре трассы столкнулись Chevrolet Cruze под управлением 24-летнего парня и ГАЗ-330232, за рулем которого находился 38-летний мужчина.
В результате происшествия водитель иномарки получил серьезные травмы, молодой человек скончался в больнице. Также пострадали пассажиры лековушки – две женщины, их госпитализировали. Еще одного мужчину, находившегося в салоне Chevrolet, медики осмотрели на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее пользователи в соцсетях опубликовали кадры с места страшного ДТП.
Инспекторы предупреждают водителей о соблюдении правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, во избежании ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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