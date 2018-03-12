В ГИБДД рассказали подробности ночной погони в Пензе на пр. Победы

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12 марта 2018, 15:04Происшествия
На проспекте Победы в Пензе в ночь на 12 марта сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем, в ходе которой они были вынуждены применить оружие.
По данным регионального управления ГИБДД, в 22.45 инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-2109» без номеров, который стоял на островке безопасности возле стелы «Орден Победы». Как только патрульный автомобиль приблизился, машина начала движение.
Началось преследование, в это время водитель «девятки» грубо нарушал Правила дорожного движения - выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Кроме того, машина столкнулась с автомобилем Kia и уехала с места ДТП.
«Преследуя авто, инспектор с помощью громкоговорящего устройства неоднократно просил нарушителя остановиться и предупреждал, что в противном случае будет применено огнестрельное оружие. Однако водитель «ВАЗа» продолжил движение, и, поскольку была создана угроза жизни и здоровью других участников движения, инспектор ДПС применил табельное оружие. Сначала он произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам машины», - добавили в ведомстве.
Около дома №122б по проспекту Победы машину остановили. За рулем находился 23-летний молодой человек, он был нетрезв.
В отношении водителя составили девять протоколов об административных правонарушениях, в том числе - за управление транспортным средством в состоянии опьянения, оставление места ДТП, управление автомобилем без регистрационных знаков, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и др.
Напомним, очевидцы происшествия разместили видео погони в соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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