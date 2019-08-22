22 августа 2019, 14:34Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Терновке

В микрорайоне Терновка в Пензе столкнулись два автомобиля отечественного производства. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности о пострадавших.

Авария произошла приблизительно в половине пятого утра 21 августа на улице Терновского. Chevrolet Niva под управлением 55-летнего водителя столкнулся с ВАЗ-21144, за рулем которого находился 22-летний парень.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» получил травмы, его отправили в больницу. Также помощь медиков потребовалась 19-летней пассажирке ВАЗа и водителю второй машины, но им госпитализация не понадобилась.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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