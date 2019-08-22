В ГИБДД рассказали подробности аварии в Терновке

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22 августа 2019, 14:34Происшествия
В микрорайоне Терновка в Пензе столкнулись два автомобиля отечественного производства. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности о пострадавших.
Авария произошла приблизительно в половине пятого утра 21 августа на улице Терновского. Chevrolet Niva под управлением 55-летнего водителя столкнулся с ВАЗ-21144, за рулем которого находился 22-летний парень.
В результате ДТП водитель «четырнадцатой» получил травмы, его отправили в больницу. Также помощь медиков потребовалась 19-летней пассажирке ВАЗа и водителю второй машины, но им госпитализация не понадобилась.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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