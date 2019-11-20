В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе

Смертельную аварию, которая произошла накануне в Лунинском районе Пензенской области, прокомментировали в ГИБДД. Предварительно установлено, что в 9:00 на 72-м километре автодороги «Пенза-Лунино» 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Крыша транспортного средства, слетевшего с проезжей части, покосилась, выбиты все стекла и фары. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Мужчина, который управлял отечественной легковушкой, скончался от полученных травм на месте.

«Пассажиры автомобиля, мужчина 1964 года рождения и женщина 1977 года рождения, были госпитализированы, еще один, мужчина 1977 года рождения, после оказания медпомощи был отпущен. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.