В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе

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20 ноября 2019, 19:44Происшествия
Смертельную аварию, которая произошла накануне в Лунинском районе Пензенской области, прокомментировали в ГИБДД. Предварительно установлено, что в 9:00 на 72-м километре автодороги «Пенза-Лунино» 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Крыша транспортного средства, слетевшего с проезжей части, покосилась, выбиты все стекла и фары. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Мужчина, который управлял отечественной легковушкой, скончался от полученных травм на месте.
«Пассажиры автомобиля, мужчина 1964 года рождения и женщина 1977 года рождения, были госпитализированы, еще один, мужчина 1977 года рождения, после оказания медпомощи был отпущен. В настоящее время по данному факту проводится проверка», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
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