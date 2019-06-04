В ГИБДД прокомментировали информцию о жестком ДТП в Кузнецке

На 753 километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области произошла страшная авария. Стали известны официальные подробности ДТП.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила РИА Новости, что в 9.10 грузовая ГАЗель Фермер выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. Водитель грузовика погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров иномарки получили травмы, их доставили в больницу.

Отмечается, что в микроавтобусе, по предварительным данным, ехали граждане Узбекистана.

Напомним, на участке трассы, где произошла авария, ограничили движение. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».