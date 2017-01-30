30 января 2017, 14:01Лента новостей В ГИА появится новый раздел «Устная речь» Экзамен по устной речи в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) уже через год будут сдавать все российские девятиклассники, сообщает ТААС слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

В 2017 году в девятом классе с пилотным проектом познакомятся в нескольких регионах, в каких именно пока не сообщается.

Как подчеркнули в Министерстве образования и науки России, новый стандарт ГИА «Устная речь» вводится для того, чтобы каждый школьник мог четко выражать свои мысли и при этом красиво и грамотно говорить на родном языке.

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