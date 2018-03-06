В Пензе в галерее им. Савицкого открылась юбилейная выставка «Ее глазами»

В Пензенской картинной галерее открылась юбилейная, 25 по счету, выставка «Ее глазами» (6+). Концепция экспозиции проста: в преддверии 8 Марта показать женский взгляд на мир. Все работы принадлежат женщинам-художникам. В 2018 году идея выставки объединила семь городов.

Выставку «Ее глазами» не случайно открывают в преддверии 8 Марта. Авторы - только женщины. Эта выставка юбилейная- 25, поэтому для Пензы это своего рода взгляд из одного века в другой. В 2018-м в экспозиции есть и триптих, обыгрывающий кувшинки Моне, и картины с мотивами японской и китайской живописи. Различна и форма - от традиционной до вышивки. Неизменна главная тема - пробуждение жизни и красоты. Например, работа «Рождение афродиточки» появилась после того как художник Татьяна Пентюх, пристально вгляделась в ракушки.

«Я увидела в них чувство первозданности, они же были и тысячелетия назад, и у меня старшая дочь недавно приехала с Кипра, рассказывала о скале Афродиты, откуда, по мифологии, она вышла из пены», - рассказала она.

Идея выставки родилась в Пензе и сперва объединяла только пензенских художниц. Но на этот раз на вернисаже свои работы представили живописцы из Самары, Оренбурга, Волгограда, Ялты, Челябинска и Москвы. Теперь «Ее глазами» - это взгляд не только учениц пензенской художественной школы.

«Я ощутил иное мировосприятие весны. Почувствовал пробуждение всего женского на эмоциональном уровне. Понять женщину невозможно и не надо к этому стремиться», - сказал директор Пензенской картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Как и в любом взгляде, в картинах выставки все рассчитывали найти ответы. Пожалуй, в этом и заключается главный парадокс: при абсолютной искренности, желании передать весь внутренний мир в красках и композиции на холсте - взгляд на мир «Ее глазами» остается загадкой.