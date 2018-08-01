В галерее им. Савицкого можно увидеть историю Пензы глазами художников

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01 августа 2018, 19:12Культура
В картинной галерее имени Савицкого открылась выставка «Пензенские художники» (0+). Она стала завершающей, третьей по счету в цикле, посвященном 355-летию города. На ней представлены 80 работ, иллюстрирующих различные страницы истории областного центра, начиная от периода основания крепости и заканчивая современностью. В экспозицию включили исторические полотна, пейзажи, натюрморты и портреты.
В расположении работ - продуманная концепция. Взгляд пензенских художников на историю родного края: плывущие по Суре исследователи новых земель - основатели крепости Пензы, современный городской пейзаж со всей его технологичностью и архитектурными изысками. Картину специально установили так, чтобы при входе на выставку по перспективе она была видна сразу, и у зрителя создавалось впечатление, что он смотрит в окно на ночной город.
Все авторы - пензенские художники разных периодов. Среди них те, - кто пережил суровые испытания Великой Отечественной войны. Открывает вернисаж работа как раз такого автора - Виктора Непьянова - «Колокол».
Среди работ не только исторические полотна, например, визит Николая II в Пензу, но и пронзительные психологические портреты. В этой галерее лиц знаменитые пензенцы - краевед Олег Савин, и неизвестные, за плечами которых тоже - история.
Открывшаяся выставка - третья в цикле, посвященном 355-летию Пензы под названием «Художники Пензы». Он объединяет порядка 100 работ, на открывшемся вернисаже - 80. Самая объемная картина - триптих, посвященный смене тысячелетий.
«Потрясающее, пронзительное произведение, которое мне напоминает работы Ильи Глазунова «Тысячелетие Руси», там изображены Горбачев и Ельцин, императоры, вся власть советская, в общем, вся история России XX-XXI веков», - отметил директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.
Увидеть историю Пензы глазами художников можно будет до конца августа. Однако в галерее не исключают, что ее придется продлить до сентября включительно.
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