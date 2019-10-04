В фонде поддержки предпринимательства обучились уже около 2000 пензенцев

Как создать успешную команду и мотивировать сотрудников? Пензенским предпринимателям рассказали о секретах бизнеса в рамках круглого стола, организованного фондом поддержки предпринимательства. За девять месяцев его специалисты обучили около 2000 человек. Все это - люди, заинтересованные в развитии собственного дела.

Представителей малого и среднего бизнеса Пензенской области могут научить секретам мотивации сотрудников бесплатно. Занятия проводит фонд поддержки предпринимательства. Там с начала 2019 года провели семинары, круглые столы и тренинги для 2000 человек. До конца 2019-го планируют обучить еще столько же.

«Главный секрет - наличие лидера, команды и цели», - сказал бизнес-консультант по вопросам менеджмента и развитию системы менеджмента Денис Козырев.

Чтобы попасть на семинар, достаточно зарегистрироваться на сайте фонда поддержки предпринимательства. Там же можно создать личный кабинет, следить за событиями, узнать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе и об экспортных возможностях предприятия.

«Любая компания может перспективно развиваться только тогда, когда в ее команде есть сотрудники, которые разделяют миссию и планы предприятия, и замотивированы на соответствующий результат, поэтому самый большой потенциал компании - это люди, кадры», - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Еженедельно для пензенских бизнесменов региональный фонд поддержки предпринимательства организует от двух до трех таких семинаров и круглых столов. И это - масштабы нескольких образовательных программ. Такое обучение предпринимательству стало возможно благодаря национальному проекту в сфере экономики, который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина.

«В целях реализации проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019-м по решению губернатора Ивана Белозерцева был создан фонд поддержки предпринимательства. Это региональная структура, которая наделена полномочиями единого оператора над семью институтами развития бизнеса, которые существуют на территории области. Это означает, что все предприниматели, желающие открыть свой бизнес, теперь могут прийти в одну организацию и получить максимальную информацию о существующих видах поддержки, о том, как открыть свое дело и пройти бесплатное обучение по различным программам», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

В своей структуре фонд объединил центры поддержки предпринимательства, поддержки экспорта и кооперации.

Совершенствовать систему поддержки помогает обратная связь с бизнесменами. Так, для семинаров и круглых столов в фонде выбирают только те темы, которые интересны самим предпринимателям.