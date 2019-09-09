В ФОКе школы №32 Пензы прошла презентация спортивных секций

Если учесть, что в школе №32 обучается свыше 1200 мальчиков и девочек, становится ясно, насколько ярко был представлен спортивный блок в программе дополнительного образования конкретно этого учебного учреждения. Одно из последних новшеств - секция карате. Занятия проводятся всего второй год, а желающих надеть кимоно - все больше.

«Мы развиваемся с 2015 года, то есть это молодая организация, но, тем не менее, в ней уже более 300 человек», - рассказал президент федерации «Карате кекусинкай Пензенской области» Эдуард Гордеев.

Восточные единоборства в школе №32 представлены еще одним направлением - кунг-фу. С 2019 года секция заметно помолодела. Набор осуществляется уже с пяти лет, ведь на базе школьного ФОКа могут заниматься не только воспитанники учреждения.

«В школе №32 мы ведем занятия с 2010 года. Как сейчас помню, сначала было пять человек, а сейчас - три группы, всего - около 50 учеников», - рассказал руководитель федерации «Кунг-фу Пензы» Максим Пивкин.

Кроме ребят в кимоно, в представлении участвовали футболисты и скалолазы, а также девочки, занимающиеся аэробикой. В этой дисциплине школьницы дважды становились чемпионками мира - в 2016-м и 2018-м годах.

«Прекрасный ФОК, бассейн, фитнес-класс. Все спортивные залы полностью заняты с утра до вечера. Там проводятся уроки физической культуры, а после обеда они предоставляются кружкам и секциям», - рассказала заместитель директор по физической культуре школы №32 Любовь Новиченко.

Гости праздника увидели выступления всех спортивных кружков и секций, функционирующих на базе школы №32. После презентации для первоклассников устроили «Веселые старты».