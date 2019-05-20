В фестивале скандинавской ходьбы приняли участие около 800 кузнечан

В Кузнецке прошел фестиваль скандинавской ходьбы. В спортивном празднике приняли участие около 800 человек старшего и среднего возраста из 30 городских округов и муниципальных районов Пензенской области. Торжественное открытие фестиваля состоялось на Холме воинской славы.

Тех, кто хочет быть здоровым, в Кузнецке встречали речевками и песнями. Для участия в традиционном фестивале скандинавской ходьбы приехали представители практически всех уголков региона. В самом Кузнецке поклонники этого вида спорта объединились на базе муниципального учреждения «Рубин» в клубе «Вдохновение».

«Скандинавская ходьба дает здоровье, на занятиях люди общаются, заводят новых друзей, растет интерес к жизни», - сказала руководитель клуба «Вдохновение» Татьяна Егорова.

Местом открытия фестиваля скандинавской ходьбы стал Холм воинской славы, где совсем недавно, в День Победы, чествовали ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы постарались хорошо подготовиться, создать все условия как для соревнований, так и для общения, отдыха. Надеюсь, что этот день останется в вашей памяти», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Скандинавская ходьба из-за своей простоты снискала популярность, прежде всего, у людей пожилого возраста. Уже доказано, что умеренная двигательная активность способствует долголетию и сохранению здоровья.

«У нас замечательный тренер, мы с ним бегали раньше, а сейчас занимаемся скандинавской ходьбой. Мне почти 77 лет», - рассказал участник фестиваля Владимир Архипов.

Традиционную разминку перед прохождением трассы провел основоположник скандинавской ходьбы в Пензенской области Виктор Полюхин.

После разминки участники фестиваля бодро и уверенно преодолели четыре километра по улицам Кузнецка. Стартовав от Холма воинской славы, ходоки финишировали в городском парке. По окончании перехода организаторы накормили участников фестиваля кашей и напоили горячим чаем.