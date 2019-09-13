В ежегодном фестивале «Нет преград» приняли участие более 60 пензенцев

В Пензенском областном центре реабилитации прошел ежегодный фестиваль адаптивных видов спорта «Нет преград». Его участники соревновались в армрестлинге, беге на колясках, бочче, дартсе, настольном теннисе, шахматах и шашках.

В Пензенском областном центре реабилитации было многолюдно. Проблемы у каждого свои, но всех объединило одно - любовь к спорту. Поэтому участие в ежегодном фестивале «Нет преград» для многих стало доброй традицией. Такие соревнования для них - повод встретиться с друзьями, а также показать, чему они научились за годы тренировок.

«Впервые попробовал играть в боччу в 2011 году, в Подмосковье. Тогда заняли третье место. А сейчас тут тренируемся», - рассказал участник Максим Корнеев.

Фестиваль «Нет преград» для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Пензе в третий раз. Из года в год организаторы фиксируют рекорды по количеству участников. На этот раз за победу боролись 60 человек со всей области. В программу соревнований вошли восемь дисциплин, среди которых нашлось место как интеллектуальным играм, таким как шахматы и шашки, так и видам, требующим физической силы.

«Фестиваль проводится, в первую очередь, с целью поддержки и развития спорта инвалидов в Пензенской области, для популяризации оздоровительных и реабилитационных мероприятий», - сказал представитель федерации спорта лиц с ПОДА [повреждением опорно-двигательного аппарата] Пензенской области Федор Левин.

После окончания фестиваля «Нет преград-2019» его участники не бросят тренировки. Они весь год принимают участие в соревнованиях. Следующий турнир их ждет зимой.