26 января 2017, 18:51Общество В Евлашево по программе переселения получили жилье еще 8 семей В 2017 году завершается действие федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. До 1 сентября необходимо переселить оставшихся жителей домов, включенных в программу, - это более двух тысяч человек. Одни из последних переселенцев - жители поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. Новое жилье получили восемь семей.

Качественная внутренняя отделка, современная сантехника, газовые плиты, приборы учета энергоресурсов - в новом доме на переулке Центральный рабочего поселка Евлашево есть все для комфортного проживания. О таких условиях новоселы мечтали уже давно. Мечты стали реальностью благодаря реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Очень все рады, довольны. Теперь и газ есть, и отопление, и холодная, и горячая вода. Мы сейчас не знаем проблем, что нужно идти в сарай за дровами, топить галанку - просто чудо», - сказала жительница дома 4а по переулку Центральный п. Евлашево Кузнецкого района Галина Никитина.



Новоселье справили восемь семей - 16 человек. Все они переехали из дома, построенного еще в конце XIX века. Для того чтобы его признали аварийным, понадобилось несколько лет. В 2011 году жильцы смогли получить соответствующие документы, строительство нового дома началось в июне 2016-го. Большую часть средств на проведение работ выделили из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма затрат - более семи миллионов рублей. Два миллиона изыскали в казне рабочего поселка Евлашево.

«Этот объект контролировался администрацией Кузнецкого района, губернатором лично. Я очень благодарен строителям за качественно выполненную работу, которую оценили люди», - сказал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

Федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в Пензенской области с 2007 года. За это время новое жилье обрели более шести тысяч человек.

«Осталось в рамках программы переселить 2400 человек, построить 39,9 тысяч квадратных метров», - сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Переселить оставшихся необходимо до 1 сентября - именно тогда завершается действие программы. Сейчас на федеральном уровне обсуждают вопрос о ее продлении, так как опасаются, что, возможно, не удастся уложиться в установленные сроки.



«Объем огромный, дело не только в строителях. Они построят, а вот людей найти, переселить, все тяжбы закончить - это вопрос серьезный», - отметил Михаил Панюхин.

Тем временем, в Пензенской области еще 132 дома признаны аварийными.

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