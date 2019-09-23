В эстафете на призы губернатора приняли участие более 1500 пензенцев

В Кузнецке состоялась легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области. Город завоевал это право по итогам конкурсного отбора. На эстафету заявились более 1500 тысяч участников. Их разделили на пять возрастных групп.

Коронная дистанция Елизаветы Фаиновой - 400 метров, на ней она идет второй по области в своей возрастной группе. Правда, на этот раз пробежать по правилам эстафеты довелось всего 360 метров.

«Много раз выступала на всяких соревнованиях, но этот этап бежала впервые, так как меня тренер раньше ставил на средние дистанции, но я очень много тренировалась. На последней прямой очень легко было бежать, поддерживали родители, болельщики, поэтому очень рада», - рассказала она.

Каждая команда должна преодолеть дистанцию в семь с половиной километров. Протяженность участков - от 150 до 400 метров. Эстафета собрала порядка 1500 участников. Их разделили на пять групп: три из них - для школьников и по одной - для команд колледжей и вузов. Само право стать городом-хозяином эстафеты Кузнецку тоже пришлось отстаивать по-спортивному.

«Они выиграли на конкурсной основе, больше десяти муниципальных районов заявились на проведение эстафеты, но выиграл Кузнецк», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Традиции проведения эстафеты на призы губернатора уже порядка 20 лет. Сейчас легкоатлетическая гонка проходит два раза в год. Молодых спортсменов напутствуют первые лица области.

«Пензенские спортсмены показывают высокие результаты на чемпионатах России, Европы, Олимпийских играх. Это связано с тем, что в городах, районах и сельских поселениях развитию физической культуры и спорта уделяется большое внимание. Оттуда выходят великие спортсмены», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Триумфатором эстафеты оказались команды из Пензенского района и Пензы, они заняли первые места в четырех группах из пяти. И лишь однажды потеснить на пьедестале почета их смогли школьники из Бековского района.