24 мая 2019, 15:43Бизнесновости

В «ЕР» просят увеличить финансирование программы развития сельских территорий

Участники форума сельских депутатов «Единой России» считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% - из региональных бюджетов.

«Сегодня такая пропорция применяется при финансировании национальных проектов. Такой подход позволит всем регионам иметь равные возможности для участия в программе развития сельских территорий и даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства», - сказала депутат Земского собрания Бессоновского сельского поселения Белгородской области Яна Деева.

По ее мнению, в существующем проекте госпрограммы принцип финансирования предусмотрен в соотношении 95 к 5, что существенно усложняет для ряда регионов возможность участия в госпрограмме.

Бизнесновости
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/5/21/v-edinoj-rossii-nastaivayut-na-uvelichenii-federalnogo-finansirovaniya-gosprogrammy-razvitiya-selskih-territorij/

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