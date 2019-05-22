В «ЕР» призвали увеличить объем возмещаемых затрат на практику аграриев

На форуме сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, предложили увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятию издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов, с 30% до 70%.

«Это станет реальным стимулом для фермеров и сельхозпроизводителей финансово обеспечивать прохождение студентами производственной практики», - заявила депутат Совета народных депутатов городского поселения города Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области, директор школы Наталья Гайворонская.

По ее словам, в среднем, по данным за 2018 год, одно предприятие несет затраты на прохождение практики каждым студентом в размере 30-35 тысяч рублей. Это расходы на проезд, проживание, организацию питания, выплату зарплаты и премиальных и так далее.

Она отметила, что вместе с тем увеличение объема возмещения средств за организацию практики повысит количество студентов, проходящих практику по своей специализации, и, следовательно, позитивно отразится на их уровне подготовки.

«Направлять студентов на практику будут не по принципу «поближе и подешевле», а туда, где обучающийся может лучше закрепить свои теоретические знания и получить действительно полезный опыт», - добавила Наталья Гайворонская.