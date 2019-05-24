24 мая 2019, 15:16Бизнесновости

В «ЕР» предложили увеличить срок компенсации за целевое обучение аграриев

На форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30% компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах.

«Многие сельхозпредприятия самостоятельно оплачивают обучение будущих специалистов в аграрных вузах на внебюджетной основе с условием дальнейшей отработки на предприятии. Мы предлагаем увеличить срок возмещения 30% затрат по ученическому договору с одного года до пяти лет, то есть на весь срок обучения специалиста», - сказала глава администрации Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Татьяна Эль Аммар.

По ее мнению, образование – самый эффективный инструмент в развитии любого направления, включая и сельское хозяйство.

«К примеру, крестьянско-фермерское хозяйство посылает агронома на обучение по внебюджетной программе. В итоге сельхозпредприятие получает высококвалифицированного специалиста, и важно компенсировать затраты на его обучение на протяжении всего срока», - подчеркнула участник форума.

Бизнесновости
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/5/21/v-edinoj-rossii-predlozhili-uvelichit-s-goda-do-pyati-let-srok-kompensacii-za-celevoe-obuchenie-agrariev/

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