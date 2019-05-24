В «ЕР» предложили увеличить срок компенсации за целевое обучение аграриев

На форуме сельских депутатов «Единой России» в Воронеже выступили с предложением увеличить с года до пяти лет срок 30% компенсации затрат сельхозпредприятий, отправивших студентов на обучение на внебюджетной основе в аграрных вузах.

«Многие сельхозпредприятия самостоятельно оплачивают обучение будущих специалистов в аграрных вузах на внебюджетной основе с условием дальнейшей отработки на предприятии. Мы предлагаем увеличить срок возмещения 30% затрат по ученическому договору с одного года до пяти лет, то есть на весь срок обучения специалиста», - сказала глава администрации Коршевского сельского поселения Бобровского муниципального района Татьяна Эль Аммар.

По ее мнению, образование – самый эффективный инструмент в развитии любого направления, включая и сельское хозяйство.

«К примеру, крестьянско-фермерское хозяйство посылает агронома на обучение по внебюджетной программе. В итоге сельхозпредприятие получает высококвалифицированного специалиста, и важно компенсировать затраты на его обучение на протяжении всего срока», - подчеркнула участник форума.