А.Турчак: В современных условиях говорить об однопартийности невозможно

«Единая Россия» намерена разработать документ для своих сторонников и избирателей, в котором даст ответы на вопросы об идеологии партии.

Андрей Турчак отметил, что граждане поддерживают базовые ценности «Единой России», но у них есть запрос «на детализацию». Он подчеркнул, что партия будет меняться и основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы граждан и обеспечить стратегию прорыва, которую обозначил президент.

— С момента вашего назначения секретарем генсовета «Единой России» прошло полгода. Что удалось сделать за этот срок?

— Главный результат — это эффективная работа партии на выборах президента. Нам удалось выстроить, отладить деятельность партии таким образом, что мы не только обозначили свою поддержку национальному лидеру, но выполнили целый ряд важных функций в кампании. Важнейшим является и то, что в ЕР начались процессы обновления, в первую очередь, через партийные дискуссии о роли, месте, образе партии, направлениях ее работы.

— Поддержали ли регионы объявленный вами ребрендинг партии? Какие самые частые предложения по модернизации «Единой России» к вам приходят?

— Эта идея и родилась во время поездок по регионам на встречах с партийцами и нашими сторонниками. Сегодня мы имеем потенциальную возможность представлять в органах власти почти весь спектр политических и социальных запросов колоссальной социальной группы. Движение от «партии власти» к партии «путинского большинства», на мой взгляд, точно фиксирует давно назревший вектор перемен. В этом суть ребрендинга.

— Была информация о том, что вы хотите сформулировать и утвердить идеологию «Единой России». Все понимают, что у КПРФ коммунистическая идеология , социалистическая с оговорками у СР, западный либерализм у «Яблока», не все понимают, какая идеология у ЛДПР, и совсем непонятно, какая идеология у «Единой России».

— На самом деле, идеология у партии всегда была и есть. В центре ее внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты ее национальных интересов, единства страны. Сегодня мы ведем речь о разработке документа для партийцев и наших сторонников, а также для избирателей, в котором постараемся дать ответы на многие из озвученных вопросов. Это и есть одна из целей дискуссии.

— Скажется ли обновление партии на простых гражданах, не партийцах? Они заметят изменения или это сугубо внутреннее дело «Единой России»?

— Весь смысл обновления заключается в том, чтобы партия стала ближе к людям, в том, чтобы эффективнее решались проблемы наших граждан, чтобы жизнь в России становилась лучше, комфортнее, удобнее, достойнее, в том, чтобы партия смогла выполнить задачу обеспечения стратегии прорыва, о котором говорил президент в своем послании. Мы будем меняться. Нет у партии сугубо внутренних дел. И нет более важных задач. Вся наша работа — в интересах России.